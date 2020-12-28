В крымской столице и Сакском районе завершилось строительство трех детских садов. Как сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Крыма, их общая вместимость – 670 мест.Два садика на 260 мест в Симферополе открылся в микрорайоне «Крымская роза». На работы было потрачено 558 млн рублей. Другой же детский сад на 150 мест появился в Сакском районе. На его строительство потратили 216 миллионов рублей.Все детские сады построены в рамках федеральной целевой программы развития полуострова.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50