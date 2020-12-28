Председатель Общественного совета Симферополя Олег Щербаков вступился за бывшего участника реалити-шоу «Дом 2» Глеба Жемчугова, известного большинству людей под псевдонимом «Клубничка», который не так давно стал членом Общественного совета.- Второй день я нахожусь в полном недоумении по поводу волны негатива в соцсетях. Подчеркну, что Общественный совет всегда открыт для людей, которые готовы тратить свое время, силы, энергию и работать на благо общества, приносить пользу нашему с вами любимому городу, родному Крыму. А почему бы и нет? Даже если у этих людей в прошлом были вредные привычки, - написал Щербаков на своей странице во ВКонтакте.Он выразил сомнение, что возмущающиеся граждане идеальны и никогда не оступались в своей жизни.- Неужели у вас нет ни одного поступка, за который вам стыдно? Неужели вы никогда не давали второго шанса себе, оступившимся близким или знакомым? - недоумевает председатель Общественного совета Симферополь.Жемчугов, по словам чиновника, - неплохой специалист с опытом работы в сфере информационных технологий, готовый быть волонтером, участвовать в общественном контроле и проверках.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50