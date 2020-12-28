У жителей и гостей Крыма появится возможность отслеживать ремонт автодорог в режиме реального времени. Онлайн-карту разработали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».- Электронная услуга создана для доступа ко всей имеющейся информации в разрезе ремонта автодорог регионального, муниципального и межмуниципального значения. Информация обновляется ежедневно в режиме реального времени, - цитирует пресс-службу Правительства РК Крым 24.Узнать более подробную информацию о карте и ознакомиться с ней можно по ссылке.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50