Жителя Красноперекопского района приговорили к 140 часам обязательных работ из-за оскорбления сотрудника ГИБДД в социальных сетях, сообщает ForPost.Инцидент произошел в ноябре этого года: обвиняемый опубликовал кадры общения сотрудника ГИБДД и остановленного для проверки документов приятеля.- В последующем мужчина разместил видео в одной из публичных групп социальной сети «В контакте», сопровождая ролик комментарием, содержащим оскорбительные выражения в отношении государственного инспектора ГИБДД, - сообщили изданию в пресс-службе прокуратуры РК.За публичное оскорбление представителя власти при исполнении Красноперекопский районный суд признал 36-летнего мужчину виновным. Его приговорили к 140 часам принудительных работ.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50