В Белогорском, Кировском и Симферопольском районах на трассе «Таврида» началось строительство двух многофункциональных зон и двух автозаправок.Два объекта разместятся в Белогорском районе: там рабочие уже залили фундамент, проложили коммуникации, смонтировали газовые терминалы, установили емкостные парки, выполнили работы по водоотведению.- В первые дни января планируется приступить к монтажу здания автомойки, шиномонтажа и других объектов, оборудование для них уже закуплено. Работы ведутся в две смены, строители вернутся на объект уже 2 января, - цитируют в пресс-службе Министерства экономического развития РК вице-премьера – министра финансов республики Ирину Кивико.Она добавила, что на АЗС в Кировском районе уже провели все земельные работы.Общая сумма заявленных вложений составляет 816 миллионов рублей по всем объектам. Появится больше 200 рабочих мест.На четвертом объекте в Симферопольском районе специалисты приступают к земляным работам. Объем вложений составил 180 миллионов рублей. Во время реализации проекта создадут 47 рабочих мест.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50