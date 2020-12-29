Пост руководителя управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю занял Владимир Терентьев. Указ о его назначении пописал президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.Ранее, в 2019 году, когда произошло объединение региональных управлений СК по Крыму и СК по Севастополю в одно ведомство, Терентьев стал исполняющим обязанности руководителя.Уже 10 декабря 2020 года врио было присвоено звание генерала-майора юстиции.Напомним, управлением СК республики с момента основания ведомства в РФ в 2014 году руководил Михаил Назаров. Осенью 2019 года он ушел на пенсию, а позже был назначен зампредом правительства Крыма.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50