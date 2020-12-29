В социальных сетях снова появились кадры побелевшей реки Славянки – притока Салгира. Жители Симферополя возмущены и обеспокоены тем, что неизвестное вещество сливают уже не в первый раз, сообщает ForPost.Кадры реки, превратившейся вновь в «молоко», очевидцы опубликовали в одной из групп социальных сетей.- Сначала загрязненная вода шла несколько часов, потом опять становилась прозрачной. Но налет белого цвета на дне оставался. Сейчас вода совсем побелела, - сопроводили комментарием неравнодушные пользователи публикацию.Приток Салгира уже превращался в «молочную» реку в конце ноября этого года, и тогда в горадминистрации заверили, что профспециалисты уже разбираются с этим.Сейчас же стало известно, что река протекает через несколько закрытых предприятий Симферополя, куда экологов не пустили. Однако, как успокоили в администрации крымской столицы, проблему продолжают решать.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50