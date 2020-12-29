В Министерстве иностранных дел Украины считают, что вопрос Крыма до сих пор остается открыт. Как сообщает журнал Internationale Politik, глава ведомства считает, что Киев никогда не отступится от полуострова.По версии издания, киевские власти готовы к конкретным шагам и креативным решениям для прогресса по урегулированию конфликта на востоке страны. Их даже не останавливает сложность переговоров в «нормандском формате».- Во-первых, Украина никогда не отступится ни от Крыма, ни от Донбасса. И во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончателен, - заявил министр.Он также отметил, что для того, чтобы восстановить территориальную целостность незалежной, всего лишь нужно время и дипломатия.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50