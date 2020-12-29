За десять месяцев 2020 года Крым успел принять почти 80 тысяч иностранных туристов, сообщили на пресс-конференции председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.Он подчеркнул, что, несмотря на все, в этом году на отдых в республику прибыло 79 148 иностранных туристов из 118 стран мира. Депутат также добавил, что в прошлом году в Крым приезжали туристы из 154 стран, и их было «на много десятков тысяч больше».По словам председателя комитета Госсовета Крыма, большая часть иностранцев, которые приезжали на полуостров, были представителями стран СНГ. Однако вреди всех были и туристы из Австралии, Малайзии, Коста-Рики, Новой Зеландии, США и Европы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50