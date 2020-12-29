В Симферополе мужчина на угнанном автомобиле попал в ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по республике.Полицейские поймали угонщика недалеко от улицы Воровского, где и был оставлен чужой автомобиль. По информации ведомства, хозяин автомобиля оставил ВАЗ на парковке, но спустя полчаса от машины и след простыл. Угонщиком оказался 40-летний ранее судимый крымчанин. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Задержанному полностью пришлось признать вину, а в оправдание сказал, что просто спешил по своим делам, поэтому и решил воспользоваться чужим автомобилем. Далеко уехать торопыге не удалось – он попал в аварию.Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50