На территории Судакского и Бахчисарайского лесничества в 2020 году высадят 130 тысяч деревьев сосны Палласа. Общая площадь высадки составит 46,3 га, сообщает Крымская газета.Пополнение крымских территорий соснами проведут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Крымская сосна особо ценна своей газоустойчивостью, которая позволяет сохранять хорошую экологическую среду.Ценные деревья в Крыму часто рубят браконьеры, с ними приходится бороться сотрудникам Минэкологии республики. К праздникам частоту патрулирований увеличили, для охраны привлечены дополнительные силы и средства.Экологи и лесная охрана провели с начала декабря текущего года больше 300 рейдов, нарушения выявляют часто, в том числе - спил сосны Палласа.- За декабрь хвойные насаждения вырубили на 45,4 га, из них для ухода за лесом - 6,4 га по Белогорскому, Судакскому, Бахчисарайскому и Старокрымскому районам. Санитарно-оздоровительные мероприятия производили на площади 39 га, - объяснили в министерстве’Напомним, что за незаконную рубку крымской сосны может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность. За снесенные деревья прийдется отдать до 500 тысяч рублей или даже сесть в тюрьму на срок до 7 лет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.