В крымской столице бывший сотрудник магазина украл у своего директора сварочный аппарат, чтобы возместить долг по зарплате, сообщили в пресс-службе полиции Крыма.Когда мужчина заметил, что на работе у него отсутствует сварка, он сразу подумал на бывшего скандального сотрудника. Работодатель обратился в полицию, и на похитителя возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».Задержанному пришлось сознаться в содеянном. Он рассказал, что украсть сварочный аппарат за 10 тысяч было несложно - всего-то положить в багажник автомобиля и уехать домой.Сварочный аппарат законному владельцу вернули, но за грабеж крымчанину грозит до четырех лет лишения свободыСтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.