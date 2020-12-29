Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым просит помощи в розыске крымчанки.- С 5 декабря 2020 года нет достоверной информации о местонахождении Юхименко (Супрун) Анжелы Анатольевны, - сообщают поисковики. - Жительнице села Перевальное Симферопольского района 46 лет.Приметы Анжелы Юхименко (Супрун): худощавая, рост 165 сантиметров, голубые глаза и темно-русые волосы. Пропавшая была одета в черную куртку и такого же цвета сапоги.Всех, кто располагает информацией о девушке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.