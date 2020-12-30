В Крыму за сутки зафиксировали 331 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в 14 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заболевших за медицинской помощью к врачу, почувствовав неладное, обратилось 278 человек. Еще 53 выявили среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими людьми.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4010 человек, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.За все время с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 19 тысяч 687 человек. Скончалось за этот же период 492 COVID-положительных пациента.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50