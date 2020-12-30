С 11 января больные коронавирусом на дому начнут получать телефонные консультации лечащего врача. Причем зараженными будут считать всех пациентов с клиническими признаками, не дожидаясь результатов теста.- С 11 января будет полный патронат больного лечащим врачом в телефонном режиме, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - До 10 января наладим оперативную работу служб, чтобы все, кто обратился с симптомами, уже считался инфицированным до получения результатов.Все нововведения Минздрав РК представит на первом заседании штаба по противодействию распространения инфекции 13 января. По данным министерства, амбулаторная сеть полностью обеспечена необходимыми для лечения препаратами на новогодние и рождественские праздники.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50