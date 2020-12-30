В Крыму перекупщики зарабатывают на медикаментах, необходимых для лечения коронавируса и пневмонии, по 500-600% от первоначальной стоимости. Цена флакона цефтриаксона достигает 600 рублей, дексаметазона - 1250 рублей.- Где-то видим целевые попытки выкупа лекарств для создания искусственного дефицита и продажи на черном рынке, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - У нас дексаметазон начинают продавать по 1250 рублей в разных группах.Глава Крыма поручил, чтобы в каждом районе и городе в республиканской аптечной сети лекарственные препараты были представлены в полном объеме. «Контрабандой» медикаменты продаются в тематических группах в мессенджерах в 5-6 раз дороже, пользуясь тем, что больные и их родственники готовы платить за них «любые деньги» .Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50