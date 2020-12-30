Нарушение масочного режима в Ялте закончилось жуткими последствиями для 22-летнего жителя курортного города.Из-за того, что парень оказался без маски на одной из остановок транспорта, полицейские не просто оштрафовали нарушителя, но и подставили Михаилу подножку. Парень упал навзничь и разбил голову до крови.- Рядом со мной не находилось никого в радиусе 7-9 метров, - рассказывает КП-Крым Михаил. - В этот момент ко мне подошли сотрудники полиции и объяснили, что я нахожусь в общественном месте и без маски. Нужно составлять протокол.После замечания парень надел маску и ушел с остановки, но вот полицейским этого было недостаточно. Они принялись догонять «злоумышленника».- Майор сразу побежал за мной, а потом резко подставил подножку и я упал головой об камень. Когда я лежал на цементе, сверху на меня еще прыгнули и попытались скрутить, - отмечает парень.После инцидента полицейские ушли и даже не оказали первой помощи.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50