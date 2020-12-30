В Крыму первую прививку от Covid-19 получили уже 152 медика. Комплект из двух прививок получили 42 человека, сообщила руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.- Иммунизация среди сотрудников медучреждений продолжается. По состоянию на 28 декабря вакцину вкололи 152 людям. Вакцинальный комплекс из двух прививок получили 42 человек, - отметила Пеньковская.Иммунизация в регионе продолжается. Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса в Крыму стартовала 15 декабря. Первые прививки сделали сотрудникам «скорой помощи».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50