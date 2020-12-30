Среди пользователей социальных сетей, проживающих в Симферополе, набирает популярность пост-жалоба на скользкую дорогу. По словам обеспокоенных горожан, автотрассу словно маслом обработали, хотя на улице сухо, сообщает ForPost.Комментаторы под постом разделились во мнении: одни винят во всем туманы и реагенты, другие грешат на зимнюю резину и чересчур теплую погоду в преддверии Нового года.В администрации крымской столицы заверили, что реагенты, которыми обрабатываются дороги, качественные и проверенные.- Обработали реагентом, который был закуплен еще в прошлом году, это остатки. Никакой новый реагент не применялся, - пояснили в пресс-службе мэрии.Однако, по словам бывшего министра транспорта Крыма и председателя Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолия Цуркина, чиновникам стоит прислушаться к жалобам местных жителей.- Администрации Симферополя, Минтрансу, Службе автомобильных дорог на жалобы общественности необходимо отреагировать проверкой реагентов и более качественной приемкой работ по обслуживанию дорожного полотна, как в зимнее, так и в летнее время. Это позволит избежать подобных жалоб и массовых происшествий, - подчеркнул он в интервью изданию.В то же время Цуркин напомнил автолюбителям, что в Крыму бесснежной и теплой зимой стоит быть осторожнее при использовании зимних шин.- При повышенных температурах, как у нас последние дни — 15-18 градусов, зимняя шина становится очень мягкой, и это, соответственно, снижает сцепление шины с асфальтом, увеличивается тормозной путь. Автолюбители должны об этом не забывать, чтобы избежать неприятностей, - подытожил эксперт.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50