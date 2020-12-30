В Крыму попала на видео страшная расправа с нарушительницой масочного режима. Ей оказалась бабушка, которая стояла в очереди за хлебом без защитной маски. Видео инцидента попало в сеть и вызвало бурю возмущений среди крымских пользователей соцсетей.На записи видно, как мужчина агрессивно бьет пенсионерку без маски, а потом оттаскивает ее за шиворот подальше от ларька - как раз на дистанцию в полтора метра, видимо.- Выгнал, вернее даже выкинул бабушку, из очереди за хлебом только из-за того, что она забыла свою маску дома. Народ, куда вы катитесь, - подписали видео очевидцы.После этого пожилая женщина долго не могла подняться, а проходящие мимо прохожие старательно делали вид, что не замечают ничего необычного.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.