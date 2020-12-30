В Крыму недобросовестные аптекари беспричинно повышают цены на лекарства.- Появились спекулянты, которые продают тот же «Дексаметазон» в десятки раз дороже, - заявил руководитель МУ Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю Василий Климов.Он призвал местных жителей не тратить деньги на данные препараты.В свою очередь глава республики Сергей Аксенов отметил, что зафиксированы случаи массового выкупа лекарств.- Это делается с целью создания искусственного дефицита и перепродажи на черном рынке, - пояснил Аксенов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50