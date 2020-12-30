В этом году в ремонт дорог Крыма вложено 9,8 миллиардов рублей. В следующем сумма увеличится до 16 миллиардов рублей на ремонт и 6 миллиардов поступят на содержание.- Подтвержденный объем финансирования составляет 16 миллиардов на ремонт и 6 миллиардов на содержание, исходя из 500 тысяч рублей на 1 км, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Качество уборки дорог должно улучшиться.В 2020-м отремонтировано 428 км автомобильных дорог в регионе, идет финальная приемка работ. В январе подрядчики должны выйти на новые объекты.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50