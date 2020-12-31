31 декабря на Крымском полуострове, как обещают синоптики, будет тепло и сухо. Новый год, если же верить народным приметам, обязательно нужно встретить в кругу близких и любимых, за щедро накрытым столом.- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем до +15°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Днем +13…+15°.Вода в Черном море +8° +11°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50