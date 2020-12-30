Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность пост про обрушившийся в центре Ялты карниз дома.- Карниз рухнул на тротуар, где в тот момент было много людей, туристов, молодежи, - сообщил очевидец происшествия, добавив, что пострадавших нет – люди успели отскочить.Пользователи под постом отметили, что оказавшийся в центре события дом часто мелькал в кадре во время съемок советского фильма «Новые приключения неуловимых».- Именно под этим карнизом стоял «неуловимый мститель» Валерка после кражи карты укрепрайона из кабинета полковника Кудасова, - подчеркнули комментаторы.Они также уточнили, что этот же дом сыграл важную роль и в других эпизодах. Именно там взорвалась бомба, замаскированная под бильярдный шар. Также витрину гастронома пробивал насквозь автомобиль с «мстителями», уходящими от погони.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50