Новый год Крымский полуостров встречает в обмелевшими водохранилищами. Живительная влага в дома подается по графику.Депутат Государственной Думы Российской Федерации Наталья Поклонская, чтобы решить проблему, предложила в полной мере применить дипломатические механизмы. Политик не исключает числе возобновления поставок воды из реки Днепр.- Считаю, нам нужно включать все методы и политические, и дипломатические, включая переговоры с Украиной в том числе, - сказала Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», отметив, что у жителей полуострова есть полное право на днепровскую воду.- Река Днепр является рекой международного значения, - заявила она.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50