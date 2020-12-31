За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции.Причем у 16 заболевших не было никаких проявлений грозной хвори.- Из общего количества заболевших 247 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в социальных сетях.За минувшие 24 часа лаборатории региона обследовали на новую коронавирусную инфекцию 4103 мужчин и женщин.Выздоровело за сутки 566 человек, а за все время пандемии 20 253 взрослых и детей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50