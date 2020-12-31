В Крыму нашли подозреваемого в убийстве пожилой женщины.- В домовладении одного из сел Бахчисарайского района было обнаружено тело 91-летней жительницы без видимых признаков криминальной смерти. Однако поступившие вскоре в органы следствия данные судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть пенсионерки наступила от удушения, - сообщили в пресс-службе ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.Эксперты выяснили, что к гибели пенсионерки причастен ее сына. Подозреваемый в итоге признался в содеянном, объяснив, что убийство произошло из-за длительного личного конфликта.Также удалось найти и подозреваемого и в другом преступлении, произошедшем в этом же районе.- Было обнаружено тело мужчины с многочисленными ранениями, - рассказали в ведомстве. - Установлено, что двое местных жителей пришли в гости к знакомой, где на почве распития спиртного у них разгорелся конфликт. Мужчина нанес товарищу многочисленные удары топором по голове и телу.На сегодняшний день оба подозреваемых задержаны. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения. Предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ - убийство.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50