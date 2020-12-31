2021-ый уже на пороге. И в соцсетях на страницах главы региона появилось традиционное новогоднее обращение Главы Республики Крым- Дорогие земляки! 2020 год принес нам серьезные испытания. Главными вызовами стали пандемия коронавируса и самая сильная за многие десятилетия засуха, - отметил в своей обращении Сергей Аксенов, подчеркнув, что к здравоохранению регион есть немало справедливых претензий.Но нужно помнить, что врачи работает в условиях экстремальных перегрузок.Глава подчеркнул, что крымчане проявили в нелегкое время лучшие человеческие качества. Был затронут и вопрос водоснабжения полуострова, пообещав найти решение проблемы.- Пусть новый год принесет в каждую семью здоровье и благополучие, радость и мир! Пусть вам сопутствует успех! Пусть сбудутся самые заветные мечты! – сказал в заключении Сергей Аксенов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50