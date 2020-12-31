В столице Республики Крым загорелся одноэтажный многоквартирный дом на улице Коммунальная. Не обошлось без жертв.- Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка, в ходе которой эвакуированы десять человек, из них пять детей. К сожалению, на пожаре обнаружен один погибший, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.На ликвидацию пожара, полыхавшего на 8 квадратных метрах, ушло меньше часа.Почему возникло возгорание, унесшее человеческую жизнь, предстоит выяснить экспертам.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50