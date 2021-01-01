1 января на Крымском полуострове синоптики обещают дождливый день.- В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - - сообщили - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер южный до 11 м/с. Днем +13…+15°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем временами небольшой дождь. В отдельных пунктах туман. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Днем тепло до +13°.Вода в Черном море +9°… +12°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50