Жителю села Межводное Черноморского района, который незаконно добывал ракообразных суд вынес приговор: 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Судья также обязал виновника возместить в доход государства нанесенный ущерб в размере 1,2 миллиона рублей.- Рыбака задержали в июне 2020 года в Каркинитском заливе во время добычи черноморской травяной креветки в запретный период лова, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.При осмотре орудий лова пограничники нашли свыше 13 тысяч экземпляров креветки.Приговор суда вступил в законную силу.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50