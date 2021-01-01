За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 340 новых случаев коронавирусной инфекции. Причем у 10 заболевших не было никаких проявлений грозной хвори – они чувствовали себя совершенно здоровыми.- Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил в соцсети глава Республики Крым Сергей Аксенов, отметив, что 68 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Всего за сутки тесты на новую коронавирусную инфекцию сдали 4625 человек.Из больниц выписали домой 53 выздоровевших. Всего за время пандемии врачи смогли вернуть здоровье 20 306 детям и взрослым.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50