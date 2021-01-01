Жемчужина Южного берега Крыма славно подготовилась к Новогодью: есть что посмотреть, если чем порадовать глаза и душу. Нашлась для бочки меда и ложка дегтя. Как же без нее-то?!- Время идет, традиции остаются. На 10-м микрорайоне елку опять украсили туалетной бумагой, - такой пост сопровождает фото, появившееся в популярном паблике.На снимке два деревца, нижние ветки у них заботливо укутаны в туалетную бумагу.Пользователи соцсети, высказывая свое мнение по-разному оценили такой декор: «Ялта, что у тебя стало со вкусом? Позорище!»; «Нас иллюминация не торкает. Только рок, только хардкор, только туалетная бумага!»; «Традиция?! Почему бы и нет?! Забавно же…»Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50