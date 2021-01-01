В крымских соцсетях появилась информация о том, что из-за петард и салютов, в столице региона случилось два пожара. Очевидцы поделились свои наблюдениями, рассказав, что новогодние фейерверки стали причиной минимум двух возгораний травы в Симферополе.Судя по этой информации петарды подожгли сухой бурьян в районе Неаполя Скифского.Второе ЧП случилось неподалеку от торгового комплекса «Южная галерея», где находится супермаркет «Ашан».Во всех случаях пожарные не растерялись, мигом все потушили, не дав огню ни малейшего шанса омрачить веселый и шумный новогодний праздник.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50