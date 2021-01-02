2 января на Крымском полуострове по-прежнему нет и намека на зиму. В старину считали, что если в этот день на улице слякоть, то август будет холодным и дождливым, а если мороз, жди в конце лета жару.- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер днем северо-западный до 10 м/с. Тепло до +12°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днем тепло до +13°.Вода в Черном море +9°…12°Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50