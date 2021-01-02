К 19 января текущего года Апелляционный суд Амстердама ожидает дополнительные документы от России и Украины по делу «скифского золота».- Стороны ранее представили документы, и теперь они должны направить дополнительные данные. Это должно быть сделано до 19 января 2021 года, - сообщила в комментарии ТАСС секретарь суда Марьям ван Пулгейст.После того, как необходимые документы будут получены, суд примет решение о дальнейших шагах.Напомним, артефакты из нескольких крымских музеев в феврале 2014 года вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В это время шла Крымская весна, и полуостров перешел в состав России. Выставка закончилась, и музей принял решение не передавать «скифское золото» до решения судьи, поскольку Украина хотела вернуть артефакты себе. Недавно Киев подал иск, чтобы заменить судью Дуко Оранье якобы за пророссийскую позицию, и это требование было удовлетворено.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50