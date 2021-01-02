В Крыму за 1 января зарегистрировали 280 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, 18 человек переносят инфекцию бессимптомно. Из общего числа заболевших 215 человек сами обратились за медицинской помощью, 65 ранее контактировали с заболевшими.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1141 человек, - пояснил Аксенов.Глава РК добавил, что за сутки выздоровели 28 человек, а за весь период с начала пандемии - 20 334 человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50