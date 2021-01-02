В ночь на 2 января в Симферополе произошел пожар на складе с канцелярскими товарами. В пресс-службе МЧС по РК сообщили, что к 8 утра площадь пожара составила 900 квадратных метров.Информация о возгорании поступила на пульт спасателей около 5 утра. Как выяснили пожарные, прибывшие на место, загорелся склад на улице Крылова.По данным пресс-службы, в тушении пожара принимают участие 73 человека и 21 единица техники, в том числе и сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Пострадавших и погибших нет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50