В центре Симферополя потушили пожар в складском помещении. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму, возгорание удалось ликвидировать полностью в 11.21 2 января.Сигнал о том, что на улице Крылова начался пожар, поступил в МЧС в 04.43 утра. В пресс-службе отметили, что возгорание произошло на складе с макулатурой, площадь пожара составила 900 квадратных метров.Сотрудники МЧС потушили огонь, и он не успел распространиться на детский сад, складские помещения и другие административные здания, находящиеся рядом.В ликвидации пожара участвовали больше 70 человек и свыше 20 единиц техники.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50