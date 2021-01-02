В Крыму в первый день нового, 2021 года, скончались от коронавируса семь человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения РК. Так, с начала пандемии в республике скончались 624 человека от коронавируса.Напомним, что за 1 января в Крыму зафиксировали 280 человек с коронавирусом. Амбулаторное лечение от ковида на данный момент проходят 3360 человек, в стационарах – 2942 человека.С начала пандемии в Крыму зафиксировано 25 807 человек с коронавирусом, выписано с выздоровлением 20334 человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50