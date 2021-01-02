В Крыму с 1 января 2021 года вступил в силу новый тариф оплаты за проезд в городском общественном транспорте.Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, стоимость одной поездки в городах республики составит от 20 до 22 рублей при наличном расчете. Если же пассажиры будут платить по безналу, цена останется на уровне 2020 года.В ведомстве напомнили, что оплатить проезд можно всеми видами банковских карт, приложив их в валидатору. Также можно платить смартфоном, установив необходимое мобильное приложение.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50