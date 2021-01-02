После Нового года в одной из судакских АЗС камеры видеонаблюдения засняли необычный инцидент: молодой человек украл несколько пачек презервативов и скрылся.- Весело встретили Новый год. Он обещает много секса. А для этого, прежде всего, нужно было украсть... презервативы, и не одну пачку, – гласит комментарий к видео, опубликованного на Youtube-канале Zalisvideo.При этом кассиры автозаправки не заметили пропажу, и вор успел просто уйти со своей добычей. Теперь же тех, кто знает молодого человека в лицо, просят сообщить о нем в дежурную часть судакского отдела полиции.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50