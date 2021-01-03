3 января на Крымском полуострове синоптики обещают рядовой день южной зимы.- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло до +13°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 12 м/с. Днем +11…+13°.Вода в Черном море +8°… +12°.В народе говорят, каков Петр ( 3 января – день святителя Петра), таким и сентябрь будет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50