После новогодних праздников крымские торговцы решили не останавливаться и продолжать продажу хвойных красавиц. Некоторые нераспроданные елки выбросили прямо на улицу. А по сети разлетелась серия снимков, как в Симферополе сразу в нескольких местах главные атрибуты праздника оказались выброшены на обочины.- Весь город завален непроданными соснами, елками, оставленными незаконными торговцами, - пишут возмущенные симферопольцы.В комментариях предполагают, что причина такого вялого ажиотажа в этом году кроется в высоких ценниках на хвойных красавиц. Самые дешевые елки продавались за 500-700 рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50