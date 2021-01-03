За последние сутки в Крыму зафиксировали еще 220 случаев коронавируса. Среди заболевших 8 человек переносят болезнь без симптомов.- Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 46 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также за истекшие сутки в лабораториях республики на коронавирусную инфекцию обследовано 879 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 115 человек, выздоровевших за весь период – 20 449 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50