Власти Крыма планируют улучшить ситуацию с водоснабжением очистными сооружениями. Как сообщили в пресс-службе минстроя, в 2021 году на полуострове планируют построить 14 таких сооружений.По данным ведомства, на строительство очистных сооружений было выделено 21 миллиард рублей и 25 объектов водоснабжения стоимостью 36 миллиардов 480 миллионов.Также, напомним, на борьбу с засухой на полуострове было выделено больше 40 миллиардов рублей. Все проекты планируют закончить к 2024 году.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50