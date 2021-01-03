За последние сутки на полуострове коронавирус унес жизни еще семи заболевших, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии составило 531.Напомним, за последние сутки в Крыму зафиксировали всего 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 8 человек переносят вирус без симптомов.Количество выздоровевших за сутки составляет 115 человек, выздоровевших за весь период – 20 449 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50