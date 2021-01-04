4 января на Крымском полуострове, как и накануне, мало то напоминает о зиме.- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 12 м/с. Днем до +13°.Вода в Черном море +9°… +11°.По погоде на Анастасию (4 января – день святой Анастасии Узорешительницы) смотрели, каким будет октябрь. Если солнечно за окном, то месяц будет теплым. Слякоть - к холодному и дождливому октябрю.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50