Брошенные в новогоднюю ночь елки раздробят в щепу и используют для мульчирования почвы в скверах и парах, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.Хвойные деревья полностью уберут с улиц крымской столицы уже 4 января. Их доставят на переработку в симферопольское МБУ «Горзеленхоз».В пресс-службе отметили, что рождественские символы оставили на улицах города не только несанкционированные продавцы, но и те, кто торговал легально.- В первые два дня 2021 года улицы Симферополя убирали 170 дворников и семь пылесосов. В воскресенье 3 января в городе работают 80 уборщиков и шесть единиц специальной техники, - добавили в ведомстве.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50