С понедельника Международный детский лагерь «Артек» откроет свои двери для первой в этом году смены, сообщили в пресс-службе МДЦ.Смена, которая стартует 4 января 2021 года, буде называться «Рождественские чудеса Артека». Объединяющей темой станет фольклор народов России.Напомним, 16 июня прошлого года Международный детский центр «Артек» отпраздновал 95-летие. Сообщество артековцев до сих объединяет много стран и поколений, и все еще хранит воспоминания о «стране детства» у подножия горы Аю-Даг.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50